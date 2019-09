Corrida do Dragão duplica presenças

Um mar azul de cerca de dez mil pessoas inundou no domingo de manhã as ruas do Porto, na segunda edição da corrida organizada pela Tertúlia do Dragão

A Corrida do Dragão, organizada pela Tertúlia do Dragão, com a colaboração do FC Porto, praticamente duplicou o número de participantes.

Segundo os números da organização foram cerca de dez mil os participantes no evento decorrido na manhã de ontem pelas ruas da cidade do Porto, sendo que a maioria alinhou na caminhada de cinco quilómetros e os restantes dois mil na distância de dez quilómetros. José Sousa e Carla Marinho foram os vencedores e tiveram a companhia de antigos atletas olímpicos que representaram o clube como foi o caso de Fernanda Ribeiro: "É uma prova muito dura. E diria o mesmo se ainda fosse uma atleta a sério."

A prova ficou ensombrada pelas acusações de Ricardo Santos, atleta do Desportivo de Águeda, que num post nas redes sociais - entretanto retirado - queixou-se de ter sido agredido por membros da organização e ter sido desclassificado do 4.º lugar. Em comunicado oficial, a organização negou as agressões e sublinha que o regulamento obriga todos os participantes a usar a camisola oficial do evento.

No discurso de encerramento, o presidente Pinto da Costa sublinhou o carácter inclusivo da prova: "São bem queridos e recebidos aqueles que, não sendo dragões, a enriquecem com a sua presença." Minutos depois, em exclusivo a O JOGO o presidente portista garantiu a continuação da iniciativa e deixou em aberto uma novidade para o próximo ano: "A prova foi um grande êxito, está de parabéns a Tertúlia do Dragão com esta organização porque foi um sucesso tanto em competitividade como em confraternização. Estes milhares de pessoas, que ultrapassaram as dez mil vieram aqui num ambiente de festa. Passagem no estádio no próximo ano? Acho que sim, não vejo porque não", afirmou. Sobre a reactivação do atletismo no clube, não é uma hipótese que descarta: "Nunca se sabe, mas independendentemente de haver a prática ou não da modalidade, esta prova será sempre para continuar", finalizou.

Classificações (10 quilómetros)0

Masculinos

1.º José Sousa 29m49s

2.º Artur Rodrigues 31m09s

3.º Filipe Ferreira 31m29s

Femininos

1.ª Carla Martinho 37m23s

2.ª Ana Nunes 39m23s

3.ª Carla Nunes 38m31s

Nota: todos os atletas foram obrigados, por regulamento, a correr com a camisola oficial do evento e figuram na classificação como individuais.