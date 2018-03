Cátia Azevedo sobre os Mundiais: "Quem não arrisca não petisca e eu vou arriscar"

A atleta do Sporting estreia-se na sexta-feira.

Cátia Azevedo promete "arriscar" para melhorar a sua marca na prova dos 400 metros nos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Birmingham, onde vai correr na sexta-feira, depois da vitória que foi o apuramento para a competição. "O que me faz estar mais tranquila aqui é que, nestas competições, o que custa mais é estarmos cá. Aqui as corridas vão ser surpreendentes. Há muitos bons atletas com 51 segundos a chegar aqui e a acabar com 54, porque as corridas mudam porque são muito táticas. Quem não arrisca não petisca, e eu vou arriscar", disse aos jornalistas, na antevisão à prova.

A sportinguista Cátia Azevedo qualificou-se no passado dia 17 de fevereiro, em Pombal, no Nacional de Clubes em pista coberta, com um recorde pessoal de 53,13 segundos, pelo que melhorar o tempo é prioritário. "Tendo em conta o nível internacional neste momento, às vezes uma boa marca pode não ser necessário. A meu ver, os atletas têm de querer boas marcas. As marcas são fundamentais, os lugares são consequências", acrescentou.

Cátia Azevedo é a 29.ª do ano entre as 38 inscritas e vai correr, a partir das 12:10, as eliminatórias, que qualificam para as meias-finais as duas primeiras de cada uma das quatro séries e as quatro mais rápidas entre as restantes classificadas.

Se ficar entre as 12 qualificadas, vai disputar as semifinais às 20:32, a fechar o programa de sexta-feira, enquanto a final está marcada para sábado, às 20:05.

A marca de Cátia, conseguida no Nacional de Clubes, catapultou a estafeta dos 400 metros também para Birmingham, uma estreia da seleção nacional nesta modalidade em provas mundiais.

Portugal participa no Campeonato do Mundo em pista coberta, que se realiza entre hoje e domingo em Birmingham, no Reino Unido, com oito atletas: Nelson Évora (triplo salto), Tsanko Arnaudov (lançamento do peso), Cátia Azevedo (400 metros e 4x400 metros), Lorene Bazolo (60 metros), Dorothé Évora, Filipa Martins e Rivinilda Mentai (4x400 metros), e Lecabela Quaresma (pentatlo).