Benfica recupera título masculino em pista coberta, Sporting mantém domínio feminino

Benfica recuperou o título de campeão masculino no Nacional de Clubes de atletismo.

O Benfica reconquistou hoje o título de campeão masculino de clubes em pista coberta, com mais um ponto do que o Sporting, que prosseguiu com o domínio na competição feminina.

O triunfo 'encarnado' só ficou decidido nos 4x400 metros, a sétima e última prova dos campeonatos, disputados em Pombal, e foi selado com o recorde nacional de clubes na estafeta (3.12,54 minutos), por Mauro Pereira, João Coelho, Raidel Acea e Ricardo dos Santos.

O equilíbrio registado no sábado (48-48), então devido à desclassificação de Jordin Andrade (Sporting) nos 400 metros, perdurou na segunda jornada com os triunfos 'verdes e brancos' de Rasul Dabó, nos 60 metros barreiras, de Carlos Nascimento, nos 200 metros, e as vitórias 'encarnadas' de Tsanko Arnaudov, no lançamento do peso -- com novo recorde nacional 21,27 metros, e Samuel Barata, nos 3.000 metros.

Nuno Pereira (Estreito) intrometeu-se no dérbi, ao vencer a prova de 1.500 metros, à frente de Sandy Martins (Sporting) e João Fonseca (Benfica), segundo e terceiro classificados, respetivamente, remetendo a decisão do título para o triplo salto e para o primeiro confronto em solo português entre Nelson Évora e Pedro Pablo Pichardo.

O luso-cubano levou a melhor sobre o campeão olímpico de 2008, com 17,19 metros na primeira tentativa -- seguiram-se dois nulos e 17,15 -, enquanto Évora, que há pouco mais de uma semana fez a segunda melhor marca do ano em Madrid (17,30), saltou hoje 17,06 ao terceiro ensaio, intercalado entre dois nulos, depois de ter arrancado o concurso com 16,83.

Este triunfo deixou a classificação empatada 92-92, valendo o triunfo do Benfica na derradeira prova da competição para fixar o 100-99 final e conquistar o seu oitavo título masculino, contra os 17 dos 'leões'.

No setor feminino, o Sporting 'limpou' as sete provas da segunda jornada, assegurando o 23.º título em 25 edições, com 97 pontos, numa competição em que o Benfica não foi além do terceiro lugar (66), atrás de Juventude Vidigalense (79).

O domínio 'verde e branco' acentuou-se nas provas dos 3.000 metros, que Sara Moreira (Sporting) venceu com tranquilidade e Silvana Lima (Benfica) não pontuou, por desistência, e dos 200 metros, conquistada por Rosalina Santos (Sporting) e Rivinilda Mentai (Benfica) foi desclassificada.

Cátia Azevedo (Sporting) impôs-se nos 800 metros à júnior Mariana Machado (Sporting de Braga), segunda, enquanto o Beatriz Rebelo (Benfica) não foi além do quinto posto.

Também no triplo salto, o Sporting venceu o concurso, por Evelise Veiga, enquanto Patrícia Rodrigues (Benfica) terminou no quarto lugar, tal como a companheira de equipa Elsa Cruz no lançamento do peso, vencido por Jessica Inchude (Sporting).

Sempre com vantagem 'leonina', mas mais equilibrado, foi o 'duelo' nos 60 metros barreiras, com a vitória de Olímpia Barbosa, frente a Marisa Vaz Carvalho (Benfica), segunda.

A classificação final foi confirmada na estafeta 4x400 metros, com o triunfo do Sporting, à frente de Juventude Vidigalense e Benfica, segundo e terceiro, respetivamente.

Na segunda divisão, o Póvoa de Varzim conquistou o título em masculinos, enquanto o estreante Fátima venceu no setor feminino.

- Masculinos:

60 metros barreiras: Rasul Dabó (Sporting), 7,90 segundos.

Lançamento do peso: Tsanko Arnaudov (Benfica), 21,27 metros.

800 metros: Nuno Pereira (Estreito), 1.51,84 minutos.

Triplo salto: Pedro Pablo Pichardo (Benfica), 17,19 metros.

200 metros: Carlos Nascimento (Sporting), 21,25 segundos.

3.000 metros: Samuel Barata (Benfica), 8.10,87 minutos.

4x400 metros: Benfica, 3.12,54 minutos.

- Femininos:

60 metros barreiras: Olímpia Barbosa (Sporting), 8,39 segundos.

Lançamento do peso: Jessica Inchude (Sporting), 15,69 metros.

800 metros: Cátia Azevedo (Sporting), 2.10,05 minutos.

Triplo salto: Evelise Veiga (Sporting), 13,37 metros.

200 metros: Rosalina Santos (Sporting), 24,22 segundos.

3.000 metros: Sara Moreira (Sporting), 9.14,12 minutos.

4x400 metros: Sporting, 3.46,30 minutos.

Classificação após primeira jornada:

- I Divisão (Masculinos):

1. Benfica, 100 pontos

2. Sporting, 99

3. Sporting de Braga, 68

- I Divisão (Femininos):

1. Sporting, 105 pontos

2. Juventude Vidigalense, 79

3. Sporting de Braga, 66

- II Divisão (Masculinos):

1. Póvoa de Varzim, 79 pontos

2. GRECAS, 77

3. Cucujães, 68

- II Divisão (Femininos):

1. Fátima, 82 pontos

3. Eirense, 69

3. Pechão, 68