Benfica e Sporting "orgulhosos" com títulos nacionais de atletismo

Responsáveis técnicos do Benfica e Sporting mostraram-se "muito satisfeitos" pelos títulos nacionais conquistados em masculinos e femininos, respetivamente.

Os responsáveis técnicos do Benfica e Sporting mostraram-se "muito satisfeitos" pelos títulos nacionais conquistados em masculinos e femininos, respetivamente, na final do campeonato nacional de atletismo de clubes Os encarnados revalidaram, pela oitava vez consecutiva, a condição de campeões nacionais, atingindo a marca dos 30 títulos na modalidade, algo que deixou "orgulhosa" a coordenadora da secção, Ana Oliveira. "Estivemos perante um dos fins de semana mais entusiasmantes do atletismo português, em que mostrámos que estávamos bem preparados para conseguir um título merecido", disse.

Ana Oliveira voltou a referir o facto de a equipa do Benfica participar neste campeonato sob protesto, por contestar alegadas irregularidades no processo de filiação de atletas do rival Sporting, na Federação Portuguesa de Atletismo. "Quero também dedicar o título que conquistámos a todos os atletas e outros clubes que cumprem os regulamentos e jogam pela verdade desportiva", sublinhou.

Sobre a prestação da equipa feminina, que terminou com um segundo lugar, atrás do Sporting, a coordenadora do Benfica considerou que "teve sabor a vitória". "O objetivo era o pódio. Estamos conscientes que o trabalho não tem sido fácil, mas tem sido meritório, até pelo grande empenho que vemos no nosso setor de formação", analisou.

Do lado do Sporting, o diretor técnico Carlos Silva mostrou-se também "orgulhoso" pela prestação das atletas que conquistaram o título nacional feminino, pela 48.ª vez na história do clube. "Estiveram iguais a si próprias, e, mesmo havendo uma ou outra situação menos positiva, estamos, no geral, muito contentes e orgulhosos com o seu desempenho e com a conquista de mais este título", analisou o responsável dos 'leões'.

Já sobre a prestação dos atletas masculinos, que terminaram o campeonato no segundo lugar, atrás do Benfica, Carlos Silva não fez um balanço tão positivo" "Ficou aquém das expectativas. Pensamos que este resultado não representa o valor real da equipa. Apesar de estar a crescer e trabalhar bem, vamos ter de avaliar o seu desempenho", partilhou.

O responsável explicou ainda que os motivos da ausência de Nélson Évora, no triplo salto desta competição, ficaram a dever-se a problemas físicos. "Tinha uma situação identificada de lesão, e depois de fazer uma experiência competitiva, foi de comum acordo não agravar a situação, e partir, rapidamente, para recuperação", explicou, sem detalhar.

Carlos Silva revelou, ainda, o desagrado com a decisão da organização em desclassificar um dos seus atletas, na prova de estafetas 4x400 metros, por uma alegada irregularidade, após queixa do Benfica, algo que seria, depois, revertido, pela defesa apresentada pelo Sporting. "Apresentaram um vídeo amador, que foi rapidamente assumido, com a desclassificação. É uma estratégia do Benfica que lamento", disse o responsável do Sporting, antes de saber a decisão de reverão, ditada pelos juízes.

O Benfica terminou na primeira posição do escalão masculino com 155 pontos, mais 10 do que o segundo classificado, Sporting, que somou 145 pontos e mais 51 pontos em relação ao Sporting de de Braga, terceiro classificado, que somou 104.

No feminino, o Sporting venceu a competição, com 156 pontos, à frente do Benfica, segundo classificado e da Juventude Vidigalense, terceira, ambos com 113.