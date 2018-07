Benfica e Sporting dividem favoritismo no nacional de clubes

O campeonato nacional de clubes decorre a 21 e 22 de julho, no Estádio 1º de Maio, em Braga.

O Benfica, em masculinos, e o Sporting, em femininos, são os principais favoritos aos títulos de campeões nacionais de clubes, na final que tem lugar nos dias 21 e 22 de julho, no Estádio 1º de Maio, em Braga.

Apesar de nos mesmos dias e na mesma pista decorrerem as finais das segunda e terceira divisões, é o escalão maior, e principalmente a competição masculina, que apresenta os maiores índices de interesse.

O Benfica, campeão há sete anos consecutivos, tem uma equipa experiente e está determinado "em revalidar o título nacional, sempre com a regra da verdade desportiva presente na mente", segundo a afirmação da sua coordenadora, Ana Oliveira, pese embora algumas lesões que debilitaram a equipa, casos dos velocistas David Lima, ainda em dúvida, Frederico Curvelo e João Coelho, e ainda do meio-fundista Emanuel Rolim.

Já o Sporting, que é a equipa que mais títulos conquistou na história dos campeonatos (48), parte com "ambição de alcançar o título nacional", segundo o seu diretor técnico, Carlos Silva, que realça uma maior qualidade na formação deste ano, "sobretudo na forma de encarar a competição, com uma equipa a crescer, que já começa a adquirir uma maior confiança nas suas reais capacidades".

Face ao investimento feito nos últimos anos, Benfica e Sporting têm nos seus quadros os melhores atletas de Portugal, restando poucos expoentes nas outras equipas, sendo por isso mais naturais e expectáveis grandes duelos em diversas provas, como no triplo-salto, em que Pedro Pichardo, detentor da melhor marca mundial do ano, defrontará o ex-recordista nacional, Nelson Évora.

Luta também no salto com vara, em que Diogo Ferreira e Edi Maia prometem muita luta, até mesmo porque o sportinguista está a cinco centímetros dos mínimos para os Europeus, bem como em muitas outras disciplinas.

Os encarnados são mais favoritos nas corridas de 400, 800, 3 000, 5 000 metros e 3 000 metros obstáculos, nos 110 metros barreiras e nos saltos em altura, com vara e triplo, bem como nos lançamentos do peso e do martelo. Depois, há quatro provas que podem conhecer um desfecho favorável a qualquer uma das equipas, como os 200 metros, o salto em comprimento, o lançamento do disco e as estafetas de 4x100 e 4x400 metros, enquanto nas restantes provas os favoritos são do Sporting.

Competem ainda na I Divisão, além de Benfica e Sporting, Juventude Vidigalense, que há sete anos sobe ao pódio (terceiro classificado) com os dois grandes de Lisboa, Braga, GD Estreito, Jardim da Serra, CA Seia e Senhora do Desterro.

Na competição feminina, a equipa do Sporting é naturalmente favorita. Ostentando um palmarés de 47 triunfos na história da competição, sendo 22 conseguidos desde 1995 (apenas perdeu para o FC Porto em 2010!), a equipa "é mais madura competitivamente, como o mostra a sua performance internacional, com os títulos europeus", como diz Carlos Silva.

Sem um adversário à altura, a formação do Sporting é favorita na esmagadora maioria das provas, com o principal enfoque da formação em melhorar os seus registos individuais, com objetivo nos Europeus de Berlim.

Com uma equipa feminina com base na sua própria formação, o Benfica (vice-campeão no ano passado) surge com as equipas do Juventude Vidigalense e do Braga na luta pelos restantes lugares do pódio.

Ainda competem nesta divisão, as equipas do Grecas, Estreito, Jardim da Serra e Marítimo (estas três madeirenses).

As provas da I Divisão do campeonato nacional de clubes de atletismo vão decorrer entre as 20h00 e as 23h00 de sábado e entre as 17h00 e as 20h00 de domingo, no Estádio 1.º de Maio.

Já a II Divisão está programada para decorrer entre as 13h45 e as 18h45 de sábado e entre as 12h45 e as 1555 de domingo, enquanto a III Divisão ocupará o horário entre as 10h30 e as 14h50 de sábado e as 8h45 e as 11h55 de domingo.