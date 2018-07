Ausência de triplistas marcam início dos Campeonatos de Portugal, sem resultados de topo

Com a ausência dos favoritos Pedro Pablo Pichardo e Nelson Évora, a prova do triplo salto não teve o mediatismo esperado e o triunfo pertenceu a Carlos Veiga, do Sporting, que saltou 16,03 metros.

As ausências de Pedro Pablo Pichardo e Nelson Évora marcaram o primeiro dia dos Campeonatos de Portugal de atletismo, em Leiria, numa abertura sem resultados de grande qualidade e com poucas surpresas.

Com a ausência dos favoritos Pedro Pablo Pichardo [que esteve nas bancadas] e Nelson Évora, a prova do triplo salto não teve o mediatismo esperado e o triunfo pertenceu a Carlos Veiga, do Sporting, que saltou 16,03 metros.

Por isso, uma das melhores provas do programa acabou por ser a dos 100 metros, com Carlos Nascimento a vencer com 10,26 segundos (vento: +1,8 m/s), voltando a confirmar a qualificação para os Europeus, e derrotando o campeão de 2017, Diogo Antunes (Benfica), que correu em 10,31, marca de qualificação B para os campeonatos continentais.

A prova do lançamento do peso masculino acabou por ter três atletas com mais de 19 metros: os benfiquistas Tsanko Arnaudov (19,60 metros) e Francisco Belo (19,36 metros) e o sportinguista Marco Fortes (19,05 metros).

Inesperado foi o desfecho da prova de 1500 metros, com os atletas da segunda série, os melhores do ano, a correrem tão lentamente, que o campeão foi o vencedor da série supostamente mais fraca, Luís Monteiro, do Sporting, que fechou com 3.53,98 minutos.

Na última prova do programa, João Vieira, do Sporting, interrompeu o seu estágio de altitude para obter o seu 18.º título nos Campeonatos de Portugal, ao vencer os 10.000 metros marcha em 41.54,2 minutos.

Samuel Barata revalidou o título nos 5.000 metros, em 14.04,96 minutos, numa prova em que foi segundo, atrás do queniano do Sporting, Davis Kipangat (13.43,31), enquanto Ricardo dos Santos (Benfica) conquistou o quinto título nos 400 metros (47,36 segundos), Diogo Ferreira (Benfica) venceu o salto com vara com 5,45 metros, e Tiago Aperta (Sporting), com 72,65 metros, chegou ao sétimo título no dardo.

Nas provas femininas, destaque para o triunfo de Inês Henriques, do Rio Maior, nos 10.000 metros marcha, com um recorde pessoal em pista de 43.19,3 minutos, derrotando Ana Cabecinha, do CO Pechão, que fez 43.51,8.

Nos 100 metros femininos, Lorene Bazolo triunfou em 11,51 segundos, ficando a um centésimo dos mínimos para Berlim, e nos 400 metros, a recordista nacional, Cátia Azevedo, do Sporting, venceu em 52,99 segundos, numa prova em que Marta Pen (Benfica), foi terceira em 56,69, obtendo um recorde pessoal na distância, atrás da sportinguista Filipa Martins.

Nos 1500 metros, a primeira na meta foi a romena Claudia Bobocea (4.17,57 minutos), mas a campeã foi Neide Dias, do Benfica, que fez 4.20,21 minutos, numa prova em que Sara Moreira foi a terceira lusa (4.22,56 minutos).

No disco, Irina Rodrigues, do Sporting, com 56,75 metros, derrotou Liliana Cá, do Novas Luzes, com 55,78, numa disciplina em que ambas têm mínimos para os Europeus de Berlim.

Vânia Silva, do Sporting, venceu o martelo com 60,42 metros, obtendo o seu 17.º título, o 14.º consecutivo, Evelise Veiga (Sporting) venceu o comprimento (6,08 metros), Anabela Neto (Sporting) triunfou na altura com 1,77 metros, e Emília Pisoeiro estreou-se nos títulos nacionais nos 3000 metros obstáculos com 10.09,87 minutos, um recorde pessoal.