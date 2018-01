André Rodrigues e Ekaterina vencem Trilho dos Abutres

André Rodrigues reeditou a vitória de 2016 e a russa Ekaterina ganhou em femininos na prova de trail Trilhos dos Abutres.

André Rodrigues venceu a oitava edição do Trilhos dos Abutres na distância rainha de 50 quilómetros, a primeira grande prova do calendário nacional de 2018, disputada este sábado, em Miranda do Corvo, Coimbra.

O atleta de Arganil, da equipa Prozis Xtrail Team/Berg Outdoor, reeditou a vitória de 2017, com um andamento fortíssimo, subtraindo cerca de 16 minutos ao tempo do ano passado, num percurso que se manteve praticamente inalterado. O Campeão Nacional de Trail Ultra de 2016 e 2017 travou um intenso despique com o russo Dmitry Mityaev, vice-campeão da Taça do Mundo de SkyRunning, conseguindo isolar-se a dez quilómetros do final, terminando os 50 quilómetros com o tempo de 04h44m36s, ao ritmo médio de 5m41s por quilómetro. Um tempo "canhão" levando em linha de conta o desnível positivo acumulado de 2480 metros.

"O nível deste ano era astronómico, fui na luta com o atleta russo a prova toda e podia ter caído para mim ou para ele. Corremos no limite e só até ao último abastecimento, pelos 40 quilómetros, é que ganhei vantagem. Acho que nunca houve uma prova em Portugal com este nível, excetuando o campeonato do mundo no Gerês", destacou em exclusivo a OJOGO.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Na prova feminina a russa Ekaterina Mityaeva (Adidas Terrex) venceu de forma clara, tendo liderado desde o início. Foi a segunda vez que esta atleta competiu em Portugal, depois do segundo lugar no Ultra Sky Marathon Madeira, em 2017.

Romeu Gouveia e Lucinda dominam os 30 quilómetros

Na prova de 30 quilómetros, com 1500 metros de desnível positivo, Romeu Gouveia (Salomon Suunto Portugal) voltou a provar a sua mais-valia em provas curtas. Dominou em todos os pontos de controlo, fazendo valer os créditos de título de Campeão Nacional de Trail (distâncias dos 20 aos 42 quilómetros), de 2017. Curiosamente, este corredor de 20 anos é treinado por André Rodrigues (vencedor dos 50k). "Arranquei mais atrás porque sabia que nos primeiros quilómetros a prova era mais "corrível". Depois do terceiro quilómetro fui para a frente. Moro aqui perto, em Tábua, e treino muitas vezes na Serra da Lousã. Conheço bem o percurso e sei onde posso atacar e onde posso gerir", contou-nos após a cerimónia do pódio.

Em femininos, Lucinda Sousa (Prozis Xtrail Team/Berg Outdoor) subiu ao mais alto lugar do pódio dos 30 quilómetros, ela que já tinha vencido os 50k em 2016. A luta com Daniela Russo só foi definida perto do final. "A prova foi muito competitiva e só consegui descolar da Daniela Russa - Campeã Nacional de Trail e segunda classificada nos Abutres de 2017 - a cerca de oito quilómetros da meta. Este percurso é favorável às minhas caraterísticas: requer muita força muscular", sublinhou Lucinda.

Os Trilhos dos Abutres são um dos maiores eventos de corrida em montanha, em Portugal. As participações somadas entre as provas de 50, 30 e 20 quilómetros; corridas para os mais jovens e caminhada; resultam em cerca de 1600 participantes (100 deles estrangeiros) durante este fim de semana, em Miranda do Corvo. Recorde-se que a organização pretende receber o mundial de Trail de 2019, tendo já oficializado a candidatura.

Classificações

50 km-Masculinos

1.º André Rodrigues (Prozis Xtrail Team/Berg Outdoor) 04:44:36

2.º Dmitry Mityaev (Adidas Terrex) 04:44:13

3.º Jordi Gamito (Compressport) 05:02:16

3.º Mario Sancha (Prozis Xtrail Team/Berg Outdoor) 05:02:16

Femininos

1.ª Ekaterina Mityaeva (Adidas Terrex) 06:04:49

2.ª Fatima Gonzalez (individual) 06:35:05

3.ª Cristina Couceiro (ARSM-Ass. Recr. S. Miguel) 06:35:05

30 km-Masculinos

1.º Romeu Gouveia (Salomon Suunto Portugal) 02:55:54

2.º Paulo Oliveira (Dr. Merino/4Moove) 03:03:21

3.º Paulo Costa (AD Amarante Trail Running) 03:08:27

Femininos

1.ª Lucinda Sousa (Prozis Xtrail Team/Berg Outdoor) 03:42:31

2.ª Daniela Russo (Oralklass-Amigos do Trail) 03:43:52

3.ª Susana Rodríguez (Coimbra Trail Running) 03:45:14