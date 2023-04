Inscrições para o Trail do Empreendedorismo esgotaram em menos de oito horas

Trail do Empreendedorismo vai percorrer as margens do Rio Leça

O evento vai percorrer o recente Corredor Verde do Leça, em Matosinhos

As inscrições para edição de estreia do Trail do Empreendedorismo, prova que se vai realizar na manhã dodomingo de 30 de abril, em Matosinhos, esgotaram no mesmo dia em que abriram. O facto de serem gratuitas em muito terá ajudado a que se tenham esfumado em apenas oito horas.

O evento é uma boa oportunidade para dar a conhecer aos 750 participantes o Corredor Verde do Leça. O tiro de partida será dado às 09h00, junto ao Mosteiro de Leça do Balio, e vai levar o pelotão por um percurso circular de 10 quilómetros, que pode ser feito a correr ou a caminhar, pelas margens do Rio Leça.

O Trail do Empreendedorismo é promovido pelo IAPMEI e conta com a parceria institucional da Câmara Municipal de Matosinhos e a organização técnica da Runporto.