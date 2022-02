Ingebrigtsen bate recorde do mundo dos 1.500 metros em pista coberta

No decorrer do meeting de Liévin, ganhando a prova em 3.30,60 minutos.

O norueguês Jakob Ingebrigtsen bateu o recorde do mundo dos 1.500 metros em pista coberta, no decorrer do meeting de Liévin, ganhando a prova em 3.30,60 minutos, à frente do anterior recordista, o etíope Samuel Tefara.

A melhor marca até hoje, 3.31,04 fora obtida por Tefara em fevereiro de 2019.

O etíope não teve andamento para acompanhar nas duas últimas voltas e terminou em 3.33,70.

A pista de Liévin começa a ser 'talismã' para Ingebrigtsen, já que foi lá que em 2021 bateu o recorde europeu, que era de 3.31,80.

Aos 21 anos, o prodígio do atletismo norueguês não cessa de surpreender e apresenta já um palmarés impressionante, onde se destaca o ouro olímpico em Tóquio2020.

Desde 2018, quando foi duplo campeão europeu absoluto de 1.500 metros e 5.000 metros, ainda com idade de júnior, que Jakob Ingebrigtsen não tem parado de progredir e já ambiciona o mítico recorde do mundo dos 1.500 metros ao ar livre, de 3.26,00, marca feita pelo marroquino Hicham el Guerrouj em julho de 1998.