Inês Mendes foi quinta nos 20 km marcha nos Europeus de sub-23

Portugal começou com um quinto lugar, através de Inês Mendes, que competiu nos 20 quilómetros marcha, a sua participação nos Campeonatos da Europa de atletismo de sub-23, que decorrem em Espoo, Finlândia.

Na mesma prova, Bruna Marques foi nona e Adriana Viveiros 10.ª, ambas com recordes pessoais.

Na véspera da abertura oficial, no estádio Leppävaara, o dia foi dedicado às duas provas de marcha, com a masculina a ter em ação dois atletas lusos, sendo Tiago Ramos o 16.º a passar a linha de meta (também com recorde pessoal) e Pedro Dias o 18.º.

Inês Mendes fez uma excelente prova, concluída em 01:35.58 horas, a quatro minutos e 41 segundos da vencedora, a francesa Pauline Stey, nova recordista gaulesa de sub-23.

A prata foi para a italiana Alexandrina Mihai e o bronze para a francesa Camille Moutard.

No final, Inês Mendes assumiu estar satisfeita, mas a ressentir-se esta época da mudança de treinadora e do esforço que teve de fazer enquanto estudante universitária.

"Quando iniciei a época, o objetivo era fazer recorde pessoal e estar numa boa forma neste europeu. Fazer uma melhor classificação que nos europeus [9ª] e mundiais [10ª] de sub-20. Esta última fase da época foi algo conturbada, não só pela mudança de treinadora [de Susana Feitor para Ainhoa Gonzalez] e nova adaptação ao seu treino, mas também devido à faculdade. A conciliação dos estudos com os treinos foi difícil, mas tentei gerir o cansaço que sentia", disse Inês Mendes.

Bruna Marques terminou em 1:37.49, na nona posição, e Adriana Viveiros foi 10.ª, em 1:37.57 - em ambos os casos, as marcas são recordes pessoais.

Quanto à prova masculina, o espanhol Paul MacGrath e o italiano Andrea Cosi estiveram juntos na frente durante algum tempo, mas o espanhol soube atacar no momento certo e terminou na primeira posição com um recorde pessoal (1:21.03), com mais de dois minutos de vantagem sobre Cosi, enquanto mais para trás, o finlandês Jerry Jokinen terminava em terceiro, com recorde nacional do escalão.

Os atletas portugueses fizeram uma prova dentro das suas possibilidades, com Tiago Ramos (que se sagrara recentemente campeão nacional do escalão) a terminar em 16.º lugar com um recorde pessoal (1:30.12), melhorando em quase quatro minutos o anterior máximo. Pedro Dias terminou em 18.º com a marca de 1:34.57.