Inédito: Portugal leva mais de 20 atletas aos Europeus de pista coberta

Pela primeira vez, os Europeus, que este ano se disputarão em Istambul, em março, terão mais de 20 atletas portugueses, o que supera amplamente os 18 de Viena, em 2002.

Os resultados do último fim de semana e as desistências já confirmadas de vários atletas permitem que Portugal tenha, desde já, 22 qualificados para os Europeus de pista coberta, número recorde em termos de historial luso.

As renúncias, hoje confirmadas, de Cátia Azevedo (400 metros) e Tsanko Arnaudov (peso) foram mais do que compensadas com as entradas de Patrícia Silva e José Carlos Pinto (800 metros), Salomé Afonso (1.500 metros), João Vítor Oliveira (60 metros barreiras), Francisco Belo e Eliana Bandeira (lançamento do peso), Gerson Baldé (altura) e Rosalina Santos (60 metros).

Rosalina Santos, vice-campeã dos 60 metros, fez marca de qualificação direta em Pombal, no fim de semana, enquanto os outros atletas vão aceder a Istambul'2023 pela posição que ocupam no ranking.

Marta Pen também fez mínimos, nos 1.500 metros, mas já estava 'confortável' no apuramento pela via da posição no ranking.

Rosalina Santos junta-se às já qualificadas Arialis Gandulla e Loréne Bazolo, nos 60 metros, com Portugal a esgotar a quota por país para a prova. No setor masculino, Carlos Nascimento também está qualificado, enquanto Frederico Curvelo ainda espera, nas próximas horas, por uma desistência para entrar no grupo dos qualificados.

Em situação idêntica a Curvelo está Olímpia Barbosa, atleta de 60 metros barreiras.

Portugal terá ainda o máximo de participantes no lançamento do peso feminino, onde à campeã em título, Auriol Dongmo, se juntam Jessica Inchude e Eliana Bandeira.

Dongmo é líder europeia do ano, tal como os triplistas Pedro Pichardo e Patrícia Mamona, grandes favoritos à renovação da medalha de ouro.

Nos Mundiais indoor de Belgrado, no ano passado, estiveram 12 atletas, com Dongmo a ser campeã, Pichardo vice-campeão e Mamona sexta.

Na última edição de um Europeu de pista coberta, em Torun, em 2021, competiram 16 portugueses, com os ouros para Pichardo, Dongmo e Mamona. Francisco Belo foi quarto e Carlos Nascimento quinto, na que foi a melhor participação lusa de sempre.

A seleção nacional será anunciada na quarta-feira, após o último acerto do ranking, com as marcas obtidas até domingo passado e as desistências confirmadas.

Atletas qualificados para os Europeus de pista coberta, através de marca ou pelo ranking:

Femininos:

60 metros (7,24 segundos, 40 vagas):

Lorene Bazolo, qualificada por marca (7,17)

Arialis Gandulla, qualificada por marca (7,18)

Rosalina Santos, qualificada por marca (7,24)

800 metros (2.02,20, 30 vagas):

Patrícia Silva, 27.ª

1.500 metros (4.09,00, 27 vagas):

Marta Pen, qualificada por marca (4.08,58)

Salomé Afonso, 23.ª

3.000 metros (8.48,00, 24 vagas):

Mariana Machado, 15.ª

Salto em comprimento (6,75 metros, 18 vagas):

Evelise Veiga, 12.ª

Triplo salto (14,32, 18 vagas):

Patrícia Mamona, qualificada por marca (14,42)

Lançamento do peso (18,60, 18 vagas):

Auriol Dongmo, qualificada por marca (20,43)

Jessica Inchude, qualificada por marca (18,67)

Eliana Bandeira, 15ª

Masculinos:

60 metros (6,63, 40 vagas):

Carlos Nascimento, qualificado por marca (6,62)

400 metros (46,35, 30 vagas):

João Coelho, 26.º

800 metros (1.46,75, 30 vagas)

José Carlos Pinto, 27.º

1.500 metros (3.37,40, 27 vagas):

Isaac Nader, qualificado por marca (3.37,29)

60 metros barreiras (7,64, 32 vagas):

Abdel Larrinaga, 26.º

João Vítor Oliveira, 32.º

Salto em altura (2,30 metros, 18 vagas):

Gersol Baldé, 17.º

Triplo Salto (17,02, 18 vagas):

Pedro Pichardo, qualificado por marca (17,46)

Tiago Pereira, 7.º.

Lançamento do peso (21,20, 18 vagas):

Francisco Belo, 18.º