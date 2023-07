Igor Oliveira e Sara Araújo com boas marcas nos Mundiais, mas sem finais

Redação com Lusa

Estreante em Campeonatos do Mundo de atletismo paralímpico, Igor Oliveira fez a sua melhor corrida de sempre, em 51,34 segundos.

Igor Oliveira não conseguiu chegar à final dos 400 metros T20 dos Mundiais de atletismo paralímpico, apesar de ter obtido um recorde pessoal na corrida que disputou, em Paris, sendo 15.º nas semifinais.

Também em estreia a este nível de competição, Sara Araújo (T12), acompanhada pela atleta-guia Ana Mendes, foi 11.ª classificada nas eliminatórias dos 100m T12 com o seu melhor tempo da época de 13,78 segundos, o que é o seu melhor registo de 2023.

Portugal tem, até este momento, duas medalhas de bronze neste Campeonato do Mundo de Atletismo Paris'2023 conquistadas por Carina Paim nos 400 metros T20 e Miguel Monteiro no lançamento do peso F40.

Esses dois pódios valeram a abertura de duas quotas para Portugal na modalidade de atletismo para os Jogos Paralímpicos Paris'2024.

A participação portuguesa nestes Mundiais prossegue neste sábado com a semifinal de Mamudo Baldé nos 100 metros T54, pelas 17:54.

Portugal está representado em Paris por 10 atletas, que competem até segunda-feira, entre 1330 atletas de 107 países em competição.