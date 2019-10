Há marcas "impossíveis" que são recordes eternos

Como a maratona corrida abaixo das duas horas por Eliud Kipchoge não foi uma marca oficial, este ano só se bateram dois recordes do mundo entre as 47 provas mais importantes - as que têm estatuto olímpico -, o que está dentro da média deste século, mas longe dos feitos de há 40 anos. Na altura da Guerra Fria, o doping gerou marcas "impossíveis"

Eliud Kipchoge entusiasmou ao correr os 42,195 quilómetros em menos de duas horas (1h59m40s) e no dia seguinte Brigid Kosgei surpreendeu ao bater o recorde mundial da maratona (2h14m04s), que foi da britânica Paula Radcliff durante 16 anos. Subitamente, e em final de época, os dois fundistas quenianos colocaram o mundo inteiro a falar de recordes, embora no atletismo só tenham caído dois dos mais importantes este ano - maratona e 400 metros barreiras, ambos femininos -, o que até esteve dentro da média. Considerando apenas as provas olímpicas, que são 47, bateram-se três máximos em 2018 e nenhum em 2017; nos últimos 20 anos, e mesmo tendo surgido Usain Bolt, só caíram 28. Loucuras como as que se viveram entre 1985 e 1988 já não existem, embora sejam difíceis de esquecer: 10 dos recordes desses quatro anos continuam por bater!

Se no ciclismo se baniu Lance Armstrong e nunca se atribuíram as vitórias nas Voltas a França marcadas pela utilização de EPO, o atletismo já não foi a tempo de provar que os anos de Guerra Fria, entre Estados Unidos e o chamado Bloco de Leste, liderado pela antiga União Soviética, levaram ao uso de métodos proibidos, com um apogeu no final dos anos 80. "O desporto era mais importante nessa altura, por questões políticas, e foi uma fase em que se bateram muitos recordes", diz José Silva, treinador da Escola do Movimento e do melhor velocista nacional da atualidade, Carlos Nascimento, desconfiando: "Os recordes da velocidade feminina mundial com mais de 20 anos são recordes com doping."