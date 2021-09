"Há futebolistas que são suplentes e ganham mais dinheiro do que eu"

O campeão olímpico do triplo salto faz uma análise positiva de 2021, mas sente que podia ter alcançado marcas melhores.

Pedro Pablo Pichardo conquistou o ouro olímpico, o título europeu de pista coberta e a Liga Diamante em 2021, mas, mesmo assim, não está totalmente satisfeito. "Em termos de títulos era impossível conseguir mais, mas, quando falo em algo mais, refiro-me a marcas. Nesse sentido, sinto-me um pouco vazio, porque penso que podia ter feito saltos melhores", elucidou, à margem do lançamento de uma lata de Redbull personalizada.

No que diz respeito ao saltar mais, uma das próximas metas do português de origem cubana, de 28 anos, é bater o recorde do mundo do triplo salto, fixado nos 18,29 metros. "Já saltei mais de 18 metros e isso é gratificante. Mas só me vou sentir realizado quando bater o recorde mundial. Até agora, as marcas que atingi não significam grande coisa, porque isso queria dizer que já estava conformado com o que já alcancei", sublinhou o campeão olímpico, que, em Tóquio, conquistou o ouro após o salto de 17,98m.

Após subir ao lugar mais alto do pódio nos Jogos, a vida de Pedro Pablo Pichardo mudou. O atleta conta que passou "a ser reconhecido na rua" e acredita que a conquista ajudou a trazer mais jovens para o atletismo. Contudo, percebe a razão pela qual os portugueses continuam a preferir o futebol na altura de escolher um desporto para praticar, embora critique a falta de cultura desportiva. "Penso que a diferença é um pouco a questão económica. Por exemplo, há futebolistas que são suplentes e raramente jogam e que ganham mais dinheiro do que eu, que sou campeão olímpico. E as pessoas pensam que eles são melhores do que eu", atirou.

Pichardo também lamentou o facto de a recente conquista da Liga Diamante ter sido pouco valorizada. "Eu ganhei uma competição que equivale à Liga dos Campeões e poucas pessoas sabem disso. Já quando a Seleção Nacional ou uma equipa de futebol chega aos quartos de final de uma grande prova, fazem uma festa", desabafou, com tristeza, o triplista.