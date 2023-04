Grande Prémio de Marcha de Madrid: Ana Cabecinha em 5.º lugar, João Vieira em 15.º

A portuguesa Ana Cabecinha classificou-se, este domingo, na quinta posição da prova feminina de 10 km marcha do Grande Prémio Internacional de Madrid, com a marca de 44.16 minutos.

Na competição masculina esteve presente João Vieira, que terminaria em 15.º, concluindo em 40.52 uma distância igualmente de 10 km.

A grande presença de atletas chinesas nas ruas de Madrid marcou as classificações finais, especialmente a feminina, em que as asiáticas arrecadaram as duas primeiras posições, através de Jiayu Yang, a campeã do mundo de 2017 (43.20), e Quanming Wu (43.33).

Chegaram depois a mexicana Alegna González, a francesa Clemence Beretta e Ana Cabecinha.

O melhor nos homens foi o italiano Francesco Fortunato (38.56), com o pódio completado por dois sul-americanos: o brasileiro Caio Bonfim e o equatoriano David Hurtado.

A prova pontuou para circuito mundial de marcha, que prossegue no sábado em Portugal, com o Grande Prémio de Rio Maior.