Gold Gala Fernanda Ribeiro: Sawe e Catarina Ribeiro vencem 10.000 metros

Nenhum português alcançou mínimos de acesso aos Mundiais e Europeus de atletismo.

O queniano Sebastian Sawe e a olímpica Sara Catarina Ribeiro dominaram no sábado os 10.000 metros da Gold Gala Fernanda Ribeiro, na qual nenhum português alcançou mínimos de acesso aos Mundiais e Europeus de atletismo.

No Estádio Professor Doutor José Vieira de Carvalho, na Maia, Sebastian Sawe gastou 27.09,46 minutos para vencer a final masculina, seguido do burundês Kwizera Rodrigue, segundo, com 27.25,47, e do eritreu Awet Habte, que completou o pódio, com 28.08,08.

Sebastian Sawe e Kwizera Rodrigue conseguiram lograr tempos de qualificação para os Mundiais, que decorrem nos Estados Unidos, entre 15 e 24 de julho, e estabeleceram 27.28 minutos como tempo mínimo de entrada no evento masculino dos 10.000 metros.

Longe dessa fasquia esteve Rui Pinto, do Sporting, ao terminar na quarta posição, com 29.06,98 minutos, ficando igualmente aquém da marca de 28.15 exigida no acesso aos campeonatos da Europa, aprazados para Munique, na Alemanha, de 15 a 21 de agosto.

Igual desfecho teve Sara Catarina Ribeiro na vertente feminina da prova de cartaz da quarta edição da Gold Gala Fernanda Ribeiro, ao correr os 10.000 metros em 33.17,93 minutos, acima dos tempos de referência para os Mundiais (31.25) e Europeus (32.20).

A atleta do Sporting, que esteve nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, cortou a meta com a melhor marca do ano, ficando à frente da companheira de equipa Lia Lemos, segunda, com 33.47,66 minutos, e da colombiana Raquel Agudelo Berrio, terceira, com 33.52,20.

Quanto às restantes provas, o olímpico Carlos Nascimento, do Sporting, venceu a final dos 100 metros nos homens, com 10,44 segundos - depois de ter registado 10,59 nas eliminatórias -, tendo Daniela Cruz, do Arneirense, dominado nas mulheres, com 12,60.

O argentino Diego Lacamoire, com 3.39,69 minutos, e Camila Gomes, do Benfica, com 4.18,97, impuseram-se nos 1.500 metros, enquanto Simão Bastos, do Águeda, dominou os 3.000 metros obstáculos, com 8.30,67, ficando a 67 centésimos de uma vaga nos Europeus.

Nas disciplinas técnicas, Anabela Neto, do Sporting, "limpou" a concorrência no salto em altura feminino, com 1,77 metros, tendo ainda errado três ensaios com a fasquia a 1,80, da mesma forma como o também "leão" Daniel Santiago controlou o concurso masculino do lançamento do peso, ao protagonizar 16,48 metros na segunda de seis tentativas.

Se Gerson Baldé, do Benfica, venceu o salto em comprimento entre os homens, graças aos 7,27 metros alcançados no quarto de seis ensaios, Lucinda Gomes, do Grupo Desportivo do Estreito, ganhou a vertente feminina, com 5,91 logo à segunda tentativa.

A quarta edição da Gold Gala reuniu atletas lusos e estrangeiros em sete especialidades do atletismo e voltou a contar com público, um ano após ter assinalado à porta fechada, devido à pandemia de covid-19, o 25.º aniversário da obtenção da terceira das cinco medalhas de ouro olímpicas de Portugal, lograda por Fernanda Ribeiro em Atlanta'1996.