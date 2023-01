Georgina Rono suspensa por quatro anos por falhar controlo antidoping

Foi terceira na Maratona de Boston de 2012.

A atleta queniana Georgina Robo, terceira na Maratona de Boston de 2012, foi suspensa por quatro anos por falhar um teste antidoping, informou esta terça-feira a Agência Antidopagem do Quénia.

Rono, de 42 anos, que venceu a Maratona de Eindhoven, em 2011, e foi segunda na de Frankfurt, em 2012, ficou impedida de competir até 25 de janeiro de 2027, tendo também sido desapossada dos resultados obtidos desde 27 de maio de 2022.

A maratonista estava suspensa provisoriamente desde 08 de setembro de 2022, por ter falhado ou recusado a fazer um controlo antidoping, violando os regulamentos da World Athletics.

As autoridades quenianas debatem-se com uma crise associada ao recurso ao doping, com mais de 50 atletas do país atualmente suspensos, deixando o país na lista de vigilância da Agência Mundial Antidopagem (AMA) com o nível A, desde 2016.

O Quénia é um dos países com mais medalhas olímpicas no atletismo, tendo, em Pequim'2008 e no Rio'2016, sido o segundo no medalheiro, atrás dos hegemónicos Estados Unidos.