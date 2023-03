"Ganhar duas vezes seguidas não é fácil, mas há ainda muito para vencer"

Declarações de Auriol Dongmo após receber a medalha de ouro nos Europeus em pista coberta, pelo triunfo no salto em comprimento.

Auriol Dongmo assumiu a felicidade e emoção sentida ESTE SÁBADO no pódio dos Europeus de atletismo em pista coberta, um dia depois de se sagrar bicampeã do lançamento do peso.

"Senti-me muito orgulhosa. Estou muito orgulhosa de mim, do meu trabalho e do meu treinador [Paulo Reis], é o fruto de muito sacrifício e de muito trabalho, estou muito contente", disse a lançadora, já com a medalha de ouro ao peito.

Aos 32 anos, a atleta do Sporting juntou o segundo cetro europeu ao mundial em pista coberta, numa competição em que a alemã Sara Gambeta foi segunda e a sueca Fanny Roos terceira. "Este título significa muito para mim. Porque foi muito trabalho, muito sacrifício, e ganhar duas vezes seguidas não é fácil, mas este era um objetivo e tenho de continuar a trabalhar porque há muito mais para vencer", lançou.

Dongmo dedicou esta medalha aos seus mais próximos: "Dedico-a ao meu marido e ao meu filho, em primeiro, mas também tenho uma família, além da biológica, que é a família da Ana Lopes, que me apoiam muito, e também para o meu treinador. Não tenho palavras para eles. É a eles que eu devo tudo o que estou a alcançar agora".

Pichardo e Dongmo conquistaram na sexta-feira as medalhas de ouro do triplo salto e do lançamento do peso na 37.ª edição dos Europeus de atletismo indoor, que decorrem em Istambul, na Turquia, até domingo, em duas competições em que dois portugueses terminaram no quarto lugar, caso de Tiago Pereira e Jessica Inchude, respetivamente.