Frederico Curvelo e Evelise Veiga em destaque no Meeting de Lisboa

Benfiquista venceu os 100 metros em 10,18 segundos, ao passo que a sportinguista saltou 6,96 metros no salto em comprimento

Frederico Curvelo, nos 100 metros, e Evelise Veiga, no salto em comprimento, foram os atletas em maior evidência no Meeting de Lisboa, Memorial Mário Moniz Pereira, que decorreu esta sexta-feira no Estádio Universitário de Lisboa.

O registo do benfiquista Frederico Curvelo, que venceu os 100 metros em 10,18 segundos (vento: 0,8 m/s), foi o grande destaque, tendo o atleta registado o sexto melhor tempo de sempre no ranking português e ficado a dois centésimos da marca de qualificação para os Europeus de Munique de 2022.

Na segunda posição ficou o cubano do Benfica Reynier Mena (10,19), que se destacou nos 200 metros, ao vencer em 20,04 segundos.

Também excelente foi a marca de Evelise Veiga no salto em comprimento. A sportinguista saltou 6,96 metros, mas com vento superior ao regulamentar (2,2 m/s), impedindo um recorde pessoal e uma das melhores marcas mundiais do ano.

Jessica Inchude (Sporting) venceu no lançamento do peso, com marcar acima dos 18 metros (18,05), Camila Gomes (Benfica) triunfou nos 800 metros (2.06,67) e a brasileira Lorraine Martins venceu os 100 metros femininos (11,26 segundos).

Nota ainda para os 400 metros, com triunfo do saudita Mazen Al Yassin (46,22 segundos), à frente de Mauro Pereira (Sporting), com 46,48, e de Ericsson Tavares (Benfica), com 46,70 segundos, para o triplo salto, com triunfo do brasileiro Almir Júnior, com 17,00 metros, derrotando Tiago Pereira, do Sporting, que saltou 16,50 metros.