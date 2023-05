Fred Kerley e Marcell Jacobs marcam duelo em Rabat antes de Florença

Redação com Lusa

Dois dias depois de a World Athletics (WA) ter 'marcado' o reencontro entre ambos na Liga de Diamante de Florença, a dois de junho, a organização da competição marroquina apresentou-os como participantes na prova marcada para 28 de maio

O campeão olímpico dos 100 metros, Marcell Jacobs, e o campeão do mundo, Fred Kerley, vão defrontar-se em Rabat da Liga de diamante, anunciou a organização, naquele que vai ser o primeiro de dois duelos numa semana.

Estes dois embates vão ser os primeiros pouco menos de dois anos depois do último, na final dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, em agosto de 2021.

O norte-americano Fred Kerley, de 28 anos, sagrou-se campeão do mundo no ano passado depois de ter conquistado a medalha de prata em Tóquio'2020, atrás do italiano Marcell Jacobs, da mesma idade, que desistiu nas semifinais em Oregon'2022 devido a lesão.

O também norte-americano Trayvon Bromell, bronze nos Mundiais de 2015 e 2022, é igualmente esperado em ambas as etapas.

Brommel e Kerley têm 9,76 segundos como melhores marcas pessoais, enquanto Jacobs tem os 9,80 da final olímpica - na qual deixou Kerley a quatro centésimos.

Rabat e Florença vão acolher as segunda e terceira das 13 etapas da Liga de Diamante, que vai culminar com a final, em 16 e 17 de setembro, em Eugene, nos Estados Unidos.