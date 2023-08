Fotorreportagem da segunda corrida mais longa de Portugal

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Fotografias impressionantes dos 281 quilómetros que ligam Belmonte a Proença-a-Nova, na Beira Baixa. Os limites do corpo e espírito pela lente de Matias Novo.

São 281 quilómetros que ligam Belmonte a Proença-a-Nova. O PT281 é a segunda prova de etapa única mais longa de Portugal e o fotógrafo Matias Novo andou por lá, entre 20 e 23 de julho, para nos trazer imagens impressionantes do esforço titânico de quem ousa testar os limites do corpo e espírito.

O vencedor da oitava edição da prova foi Marco Pinto (CTM Vila Pouca de Aguiar), com um tempo recorde de 36h51m, ao passo que Isabel Moleiro (SS CGD), precisou de 52h46m para um percurso com um acumulado de cerca de 6500 metros de desnível positivo.

A prova da Beira Baixa registou ainda um outro recorde. Foi a edição com o maior número de atletas que conseguiu cruzar a meta no limite horário das 66 horas.

Destaque ainda para a parelha que fez a prova de Solidariedade pelo Direito à inclusão: Sérgio Melo, ultramaratonista, e Nuno Sobral, fundador da Associação Nuno Sobral, percorreram um percurso alternativo, um capaz de acolher uma cadeira de rodas, num total de 248 km.

O PT81 é a segunda prova e etapa única mais longa de Portugal, depois do Algarviana Ultra Trail (ALUT), corrida que liga Alcoutim, perto da fronteira com Espanha, ao Cabo de São Vicente, em Vila do Bispo.

Vencedores

Masculinos/Femininos

1.º Marco Pinto (CTM Vila Pouca de Aguiar) 36h51m00.

1.ª Isabel Moleiro (SS CGD) 52h46m.

Últimos dois atletas

49.º Serafin Martin (individual) 53h48m.

50º José Simões (Veredas de Noudar-Barrancos) 53h48m.

Duplas:

1.ºs Marco Duarte / Pedro Silva (Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running) 38m41s.

1.ªs Sónia Nunes / Marisa Mendes (Runners da Frente Ribeirinha PSI) 51h15m.

Total de participantes: 73, sete das quais mulheres.

Atletas que terminaram: 50 (68%).

Desistentes (ou que não terminaram no tempo limite das 66 horas): 23 (32%).