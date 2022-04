Formação, pós-carreira e acompanhamento: os pilares de Diana Gomes à frente da CAO

Nadadora, futura presidente da entidade desportiva, perspetiva um "desafio com muita intensidade" e promete "trabalho feito afincadamente"

A nova presidente da Comissão de Atletas Olímpicos (CAO), Diana Gomes, prometeu, esta terça-feira, colocar "muito empenho e entusiasmo" na concretização dos projetos de apoio aos desportistas que representa, durante e após a sua carreira.

"Os atletas são sempre a prioridade. Dar-lhes o melhor acompanhamento possível, a todos os níveis, no desenvolvimento de todos os programas de formação, programação do pós-carreira e acompanhamento dentro dos próprios programas olímpicos em que estejam ou venham a estar inseridos. São tantas as prioridades, que temos de nos organizar e vou ter de mergulhar completamente de cabeça para me por a par de tudo", vincou, em declarações à Lusa.

A antiga nadadora olímpica em Atenas2004 e Pequim2008 foi designada presidente pelos nove membros eleitos para a nova comissão diretiva, em que o também nadador Alexis Santos será o vice-presidente e o velejador José Costa o secretário-geral da equipa que estará em funções até 2025.

"Obviamente que vai ser um belo desafio num curto ciclo, mas, tenho a certeza que vai ter muita intensidade. Os nove elementos vão ter de trabalhar muito e afincadamente para levar avante muitas das coisas iniciadas e outras ideias que temos. Já falámos um pouco e há alguns assuntos sensíveis que têm de ser mexidos, postos a andar, pelo que todos temos de dar o nosso melhor", sublinhou.

A judoca Catarina Costa, o canoísta Emanuel Silva, o triatleta João Silva, as atletas Marta Pen e Cátia Azevedo e o ciclista David Rosa completam os órgãos eleitos.

Diana Gomes diz ser "interessantíssima" a diversidade da sua equipa, "com uns a começar a carreira, outros em pleno auge e outros a terminar", pois entende que "todos têm perspetivas muito diferentes e complementares".

A arquiteta assumiu que a primeira motivação à sua candidatura teve a ver com o desejo de ver os desportistas de alta competição "com um futuro melhor planificado, para que não terminem a alta competição com a sensação de não saber o que fazer".

No fim do mandato, espera ter "obra feita, muita concretização, muitas ideias postas em prática", para que todos possam "dizer coisas boas e tenham vontade de continuar o trabalho com a mesma vontade" que a campeã da Europa júnior dos 100 e 200 metros bruços em 2005 tem ao assumir este desafio.

A tomada de posse está agendada para 3 de maio, às 12 horas, na sede do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa.