Filipe Silva nono na final do triplo salto dos Europeus sub-23

Europeus de atletismo sub-23 decorrem em Espoo, na Finlândia.

Filipe Barreto Silva foi nono classificado na prova de triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo sub-23, que decorrem em Espoo, na Finlândia.

Com o melhor salto fixado em 15,55 metros, Filipe ficou 85 centímetros do ouro do francês Simon Gore e a 61 centímetros do último lugar do pódio, do turco Batuhan Çacir.

Nos 200 metros, Gabriel Maia foi somente sexto classificado na sua série, não passando, assim, das eliminatórias.

Numa competição que qualificava os dois mais rápidos de cada série e os seis restantes melhores tempos, o português cumpriu a prova em 21,33 segundos numa corrida que apurou até ao quarto, com 21,12.

Domingo, último dia de competição, a prestação portuguesa começa às 8:50 (hora em Libsoa), com Jacinto Gaspar a disputar os 10 mil metros. À tarde é a vez de Pedro Buaró, no salto com vara, Eduardo Pestana e Etson Barros nos 3 000 metros obstáculos, e Camila Gomes, nos 1500 metros, disputarem as suas finais, respetivamente às 15h10, 15h15 e 16h25.