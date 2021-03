Fernando Gomes felicita Auriol Dongmo, Pedro Pichardo e Patrícia Mamona

Patrícia Mamona conseguiu a meio da tarde a terceira medalha de ouro para Portugal, ganhando a final do triplo salto feminino com a marca de 14,53 metros.

O Presidente da FPF, Fernando Gomes, felicitou este domingo os atletas portugueses Auriol Dongmo, Pedro Pichardo e Patrícia Mamona que se sagraram campeões da Europa de atletismo, em pista coberta, prova que decorreu em Torun, na Polónia.

Fernando Gomes felicita "calorosamente os atletas Auriol Dongmo, Pedro Pichardo e Patrícia Mamona pela conquista, respectivamente, das medalhas de ouro nos concursos de lançamento do peso e triplo salto, feminino e masculino, nos Campeonatos da Europa de Atletismo em pista coberta"

O presidente da FPF felicitou também a Federação Portuguesa de Atletismo: "Gostaria de estender as minhas felicitações, na pessoa do Presidente da Federação de Atletismo, Jorge Vieira, a todos os que contribuíram diretamente para uma jornada de enorme sucesso nesta edição dos europeus da modalidade, assim como a todos os membros da comitiva que também prestigiaram o País com as suas prestações", pode ler-se no site da FPF.

Patrícia Mamona conseguiu a meio da tarde a terceira medalha de ouro para Portugal, ganhando a final do triplo salto feminino com a marca de 14,53 metros.

Mamona, de 32 anos, conseguiu a sua quarta medalha em grandes campeonatos, sempre no triplo salto: em 2016 foi campeã da Europa absoluta, depois de ter sido "prata" em 2012, e em 2017 foi vice-campeã em pista coberta.

De manhã, com um salto de 17,30 metros, Pablo Pichardo conseguiu igual feito para Portugal na prova masculina do triplo salto.

A seleção portuguesa concluiu a sua participação nos "Europeus" com três medalhas de outro depois de no sábado Auriol Dongmo ter vencido a competição feminina do lançamento do peso com a marca de 19,34 metros.