Federação Portuguesa de Atletismo carimbou postal comemorativo do centenário

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), em parceria com os CTT, carimbou hoje o postal comemorativo do centenário da instituição desportiva numa cerimónia que decorreu no Museu das Comunicações.

"A modalidade tem uma popularidade muito grande, os estudos dizem que estamos no pódio das modalidades mais conhecidas e com maior notoriedade e nas oportunidades de celebrarmos os 100 anos juntamos mais "tijolinhos", mais algumas pedras, na nossa construção" começou por dizer Jorge Vieira, presidente da federação.

Embora 2022 seja já o 101.º ano da FPA, as celebrações do centenário prosseguem, desta vez com a assinatura do postal comemorativo dos 100 anos do nascimento da federação mais medalhada em Portugal.

Em parceria com os CTT, foi criado um postal comemorativo dos 100 anos do organismo, carimbado por Jorge Vieira, pelo presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, e ainda pelo presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), Carlos Paula Cardoso.

"A parceria com os CTT ajuda, usando a analogia das estafetas, a levar o nosso testemunho a ainda mais portugueses. O Comité Olímpico de Portugal acompanhou a nossa história e, em conjunto com a federação, temos feito uma viagem em comum. A CDP representa todas as modalidades desportivas no nosso país e, naturalmente, que as modalidades não se fazem sozinhas, o atletismo fez-se porque existia desporto, porque existiam outras modalidades e continuo a defender que assim é que deve ser", explicou Jorge Vieira.

A FPA foi fundada em 05 de novembro de 1921 e conta até à data com 12 medalhas olímpicas, sendo o atletismo a modalidade mais medalhada tanto no panorama desportivo internacional como no panorama olímpico.