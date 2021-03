Federação de Atletismo enaltece ouro de Pichardo: "Grande trabalho e dedicação"

Organismo federativo reagiu à vitória do atleta do Benfica na final do triplo salto nos Campeonatos Europeus

A Federação Portuguesa de Atletismo enalteceu, este domingo, a vitória de Pedro Pichardo na final do triplo salto dos Campeonatos da Europa, que valeu a 14.ª medalha de ouro para Portugal no historial de participações na competição.

"Treinador e Pai! Grande trabalho e dedicação [palmas]", pode ler-se na publicação feita pelo organismo federativo na rede social Facebook, à qual juntou uma fotografia ilustrativa do feito do atleta do Benfica.

Pichardo ficou no primeiro lugar do pódio da final, em Torun, ao protagonizar um salto de 17,30 metros, superando todos os adversários por larga margem, com o azeri Alexis Copello (17,04) a ficar em segundo e o alemão Max Hess (17,01) em terceiro.

O atleta do Benfica alcançou, assim, a primeira medalha ao serviço de Portugal. Em 2013 e 2015, ainda como atleta de Cuba, recebera duas de prata. Em 2017, Pichardo naturalizou-se português.