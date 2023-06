Faith Kipyegon bate recorde mundial dos 1500 metros

Kipyegon, de 29 anos, realizou uma prova a solo desde cedo no Estádio Luigi Ridolfi, em Florença

A queniana Faith Kipyegon bateu o recorde do mundo dos 1.500 metros na etapa de Florença da Liga Diamante de atletismo, ao percorrer a distância em 03:49,11 minutos, superando a marca de Genzebe Dibaba.

A etíope correu 1.500 metros em 03:50,07 minutos, em 2015, sendo agora destronada pela atual bicampeã olímpica e mundial, que, na conferência de imprensa de antevisão da prova, já tinha alertado para a possibilidade de lograr o que lhe faltava na carreira.

Kipyegon, de 29 anos, realizou uma prova a solo desde cedo no Estádio Luigi Ridolfi, em Florença, sendo seguida, de longe, pela britânica Laura Muir, segunda classificada, com 03:57,09 minutos, e por Jessica Hull, nova recordista australiana, terceira, com 03:57,29.

