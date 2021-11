Évora e a ida do Benfica para o Sporting: "Ninguém se lembra que representei o FC Porto"

O atleta português admitiu que a troca entre rivais provocou "uma grande guerra", mas sem arrependimento ou mágoa.

Nelson Évora, de 37 anos, voltou esta quinta-feira a abordar a transferência do Benfica para o Sporting, em outubro de 2016. O atleta português admitiu que a troca entre rivais provocou "uma grande guerra", mas sem arrependimento ou mágoa.

"Era o momento de mudar, estou feliz por tê-lo feito e fui muito bem recebido no Sporting. As pessoas não sabem o que se passa nos bastidores e eu não queria sair... Mas também ninguém se lembra que eu representei também o FC Porto. Sinto-me orgulhoso por ter representado os três grandes. Não jogo futebol, mas consegui fazê-lo", numa sessão de perguntas e respostas realizada na cimeira tecnológica Web Summit, em Lisboa.

A Web Summit decorre entre 1 e 4 de novembro, em modo presencial, depois de a última edição ter sido online e a organização espera cerca de 40 mil participantes, segundo revelou, em setembro, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.

Apesar do número previsto de visitantes ser este ano cerca de menos 30 mil do que na última edição presencial, em 2019, as autoridades consideram que se trata do "maior evento de 2021" a ter lugar em Lisboa.