Europeus: portuguesa Evelise Veiga saltou para a final do comprimento

Redação com Lusa

Atleta portuguesa terminou a qualificação no sétimo lugar.

A portuguesa Evelise Veiga qualificou-se para a final do concurso de salto em comprimento dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, com 6,53 metros.

Um dia depois de ter completado 27 anos, Evelise Veiga terminou a qualificação no sétimo lugar, com os 6,53 do seu terceiro salto, depois de ter conseguido 6,32 e 6,40 nas primeira e segundas tentativas.

A final do salto em comprimento está marcada para domingo, às 19h50 locais (16h50 em Portugal continental).