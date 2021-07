Europeus de sub-20: Sofia Lavreshina assegura meias-finais dos 400 metros barreiras

A atleta do Juventude Vidigalense venceu a sua eliminatória com a marca de 58,96 segundos, melhorando em quase um segundo o seu recorde pessoal.

A atleta Sofia Lavreshina esteve esta sexta-feira em evidência nos 400 metros barreiras dos Campeonatos Europeus de sub-20, que decorrem em Tallinn, ao assegurar a presença nas meias-finais da prova.

A atleta do Juventude Vidigalense venceu a sua eliminatória com a marca de 58,96 segundos, melhorando em quase um segundo o seu recorde pessoal e conseguindo, com o terceiro melhor registo entre as 28 concorrentes, a passagem às meias-finais.

"Sinceramente, não estava à espera. Pensava nos 59 poucos (segundos), mas 58 não. Partir na pista 2 não foi desvantagem. Dava para ver o ritmo das restantes", disse a atleta, que chegou à prova com o quarto tempo das concorrentes.

Dos restantes atletas portugueses, destaque ainda para o juvenil Sisínio Ambriz, que chegou às meias-finais dos 110 metros barreiras.

O atleta do Benfica conseguiu o acesso à meia-final ao ser terceiro em 14,07 segundos (não muito distante do seu recorde pessoal, 13,96), enquanto Francisco Marques, atleta do Belenenses, foi quinto na sua eliminatória, com 14,32 segundos, falhando o acesso à ronda seguinte.

Na meia-final, Sisínio Ambriz, que ainda é atleta do escalão inferior (sub-18), foi oitavo na sua série, com a mesma marca da manhã: 14,07 segundos.

Depois de na véspera ter chegado à meia-final dos 800 metros, Camila Gomes falhou o acesso à final, correndo a prova em 2.09,79 minutos, aquém do recorde pessoal batido na quinta-feira.

Quanto aos restantes portugueses em prova, não passaram da primeira ronda.

Rita Figueiredo foi sexta nos 1.500 metros, com 4.27,53 minutos, enquanto, na mesma distância masculina, Jacinto Gaspar foi oitavo, com 3.53,88 minutos, e David Garcia foi quarto, com 1.53,19 minutos.

Nos 3.000 metros obstáculos, Eduardo Pestana foi 11.º com 9.24,60 minutos, num dia azarado para Diogo Barrigana, que caiu sobre uma barreira (nos 400 metros barreiras) e não terminou a prova, mas sem sofrer consequências físicas. Na final dos 5.000 metros, João Amaro foi 22.º, com a marca de 15.33,68 minutos.

Na jornada da manhã de sábado, Débora Quaresma enfrenta a qualificação do lançamento do peso. Com a 16.ª marca entre todas as concorrentes, a atleta do Sporting tentará um lugar entres as 12 que disputarão a final, na segunda jornada do dia.

Antes, dois marchadores estarão na final dos 10.000 metros marcha: Pedro Dias, do CO Pechão, e Tiago Ramos, do CA Tunes. Depois deles, às 13:20, Sofia Lavreshina terá a meia-final dos 400 metros barreiras.