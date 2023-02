Europeus de atletismo realizam-se em Istambul e planeamento mantém-se

Europeus de atletismo em Istambul continuam a ser preparados.

A preparação dos Europeus de atletismo em pista coberta, marcados para entre 2 e 5 de março, em Istambul, decorre como planeado, anunciou esta terça-feira a federação europeia, apesar do sismo que afetou o sul da Turquia e a Síria.

"Percebemos que as pessoas tenham dúvidas sobre os Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta de 2023, em Istambul, que vão decorrer na Ataky Arena, entre 02 e 05 de março. Neste momento, todos os preparativos estão a decorrer conforme planeado", lê-se no comunicado do organismo continental.

A European Athletics manifestou "o profundo pesar" pelas consequências do devastador terramoto que abalou Turquia e Síria, na segunda-feira, tendo "expressado as mais profundas condolências, solidariedade e apoio a todos os afetados nestes tempos difíceis".

"O presidente da European Athletics, Dobromir Karamarinov, enviou na segunda-feira uma carta ao presidente da Federação Turca de Atletismo (FTA), Fatih Cintimar, com esta mesma mensagem", prosseguiu o organismo.

Mantendo os planos de organização da competição continental, para a qual já oito portugueses alcançaram marcas de qualificação (Isaac Nader, 1500 metros, Auriol Dongmo e Jessica Inchude, no peso, Arialis Gandulla, Lorene Bazolo e Carlos Nascimento, nos 60 metros, Pedro Pichardo e Patrícia Mamona, no triplo), a federação europeia reitera a coordenação com as instancias locais.

"Estamos em coordenação com a FTA, o comité organizador local e as autoridades relevantes, e forneceremos toda a assistência e suporte quando necessário. Estamos a monitorizar a situação e forneceremos mais atualizações se houver alguma alteração. No entanto, e primeiro que tudo, os nossos pensamentos estão com todos os afetados pelos trágicos eventos de ontem [na segunda-feira]", concluiu a European Athletics.

O tremor de terra ocorreu na madrugada de segunda-feira, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo registou uma magnitude de 7,8 e sentiram-se dezenas de réplicas, uma das quais de pelo menos 7,6.

O balanço provisório do sismo ultrapassa os cinco mil mortos, estando ainda a decorrer operações de resgate nos escombros dos edifícios destruídos nos dois países.

O vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, disse esta terça-feira que o número de mortos em território turco aumentou para 3419 e que 20 534 pessoas ficaram feridas, e a Síria confirmou hoje a morte de 1602 pessoas.