Europeus de atletismo: italiano Lamont Jacobs é o mais rápido do ano

Jacobs venceu a final dos 60 metros, em que também esteve Carlos Nascimento.

O italiano Lamont Jacobs foi a grande figura na jornada deste sábado dos Europeus de pista coberta de Torun, na Polónia, ao vencer a final dos 60 metros em 6,47 segundos, melhor marca mundial do ano.

Liderança mundial da época também para a ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, no salto em comprimento, com 6,92 metros, conseguidos mesmo no final de um concurso de grande nível.

A delegação portuguesa em Torun continua a ter razões para sorrir, com o excelente quinto lugar de Carlos Nascimento na final dos 60 metros - segunda prestação lusa de sempre, atrás do título de Francis Obikwelu, e com a passagem à final do triplo salto feminino por parte de Patrícia Mamona, muito perto do seu recorde nacional.

Se Mamona e Pedro Pichardo (triplo masculino) chegarem ao pódio, no domingo, as contas finais lusas serão de uma participação ao nível das melhores de sempre - ou mesmo a melhor, se o último dia fechar com dois ouros.

O terceiro grande resultado da jornada aconteceu nos 400 metros femininos, com a holandesa Famke Boll a registar 50,62 segundos, melhor marca europeia do ano e recorde nacional.

Fora da pista, a manhã foi animada pelo protesto e contraprotesto após a desclassificação do norueguês Jakob Ingerbritsen, primeiro na véspera nos 1.500 metros.

Inicialmente, foi desclassificado por ter pisado a linha de pista interior, uma decisão que então favorecia o polaco Marcin Lewandowski. Depois, foi reinstalado na classificação, com o júri de recurso a decidir que a falta em nada o beneficiou.

Galvanizado, Jakob Ingerbritsen foi à pista para as eliminatórias de 3000 metros - chegou a pensar renunciar - e apurou-se para a final, onde procura a 'dobradinha' que ainda ninguém tem em Torun.

A Bélgica, que já tinha o ouro de Nafassitou Thiam no pentatlo, ganhou os 1.500 metros, através de Elise Vanderelst, e assim lidera o quadro de medalhas.

O espanhol Oscar Husillos (400 metros) e a suíça Angelica Moser (salto com vara) ficaram com as outras medalhas de ouro do dia.