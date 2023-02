Estrela Grande Trail promove treino gratuito em Manteigas

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A organização do Estrela Grande Trail vai organizar um treino gratuito nos trilhos de Manteigas.

A iniciativa, com o nome "Vem conhecer os nossos trilhos", tem início às 10h00, e terá uma duração de cerca de duas horas, tendo Armando Teixeira como guia. Este atleta e organizador promete ainda partilhar alguns segredos para a prática da modalidade na tertúlia da parte da tarde, no stand da EGT, numa iniciativa inserida na Feira ExpoEstrela 2023, a decorrer em Manteigas, de 17 a 21 de fevereiro.

O regresso da prova maior de 85 quilómetros - e 5000 metros de desnível positivo - é a grande novidade do evento deste ano. "Foram muitos os pedidos dos atletas para voltarem a testar os limites neste exigente percurso e, como este é um evento de atletas para atletas, criámos as condições para oferecer esta possibilidade, sendo que a prova volta também a fazer parte do circuito nacional de trail ultra da Associação de Trail Running de Portugal", explica Armando Teixeira.

Além deste percurso, o EGT inclui os habituais Estrela Orion Belt (43 km); o Estrela Taurus (26 km, 1300 D+); o Estrela Ursa Minor (15 km, 800 D+); a Caminhada Estrela Geopark (8 km); e o Estrela Trail Kids e Estrela Solidário.