"Estarmos presentes numa competição destas já diz muito do percurso da seleção portuguesa"

Redação com Lusa

Presença nos Mundiais já diz muito da estafeta lusa, diz o treinador Victor Zabumba

O treinador Victor Zabumba, responsável técnico pela estafeta mista de 4x400 metros portuguesa, reconheceu que a formação lusa falhou este sábado o recorde nacional nos Campeonatos do Mundo Budapeste'2023, enaltecendo o percurso até à competição.

"Estarmos presentes numa competição destas, na qual estão apenas os 16 melhores do mundo, já diz muito do percurso da seleção portuguesa para chegar a estes campeonatos", afirmou o técnico, em declarações à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Omar Elkhatib, Cátia Azevedo, Ricardo dos Santos e Fatoumata Diallo cumpriram a estreia lusa na estafeta mista dos Mundiais, as quatro voltas à pista do novo Centro Nacional de Atletismo, em 03.15,75 minutos, no oitavo e último lugar da primeira série das eliminatórias.

O quarteto luso ficou a mais de um segundo e meio do recorde nacional (03.14,06), conseguido em Chorzow, no Campeonato da Europa de equipas, integrado nos Jogos Europeus, com o recordista nacional da distância, João Coelho, no lugar de Omar Elkhatib, que, então valeu o quinto lugar.

"O nosso objetivo era aproximar-nos do recorde pessoal, não conseguimos. A equipa está com um misto de veterania e maturidade de alguns atletas, como a Cátia e o Ricardo, e juventude, do Omar e da Fatoumata, que nos dão garantias de continuar a alcançar resultados destes", assegurou Victor Zabumba.

A série de Portugal foi a mais rápida, com Estados Unidos, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e Bélgica a conseguirem os três melhores tempos desta fase, enquanto Irlanda, com o oitavo registo, e a Polónia, campeã da Europa, após ter sido aceitado um protesto, foram repescadas.

A final da única prova mista dos Campeonatos do Mundo de atletismo vai fechar o programa deste sábado, a partir das 21h49 locais (20h49 em Lisboa).