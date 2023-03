Esta será a Meia de Lisboa com o pelotão de elite mais internacional

A Meia Maratona de Lisboa será a mais internacional de sempre no pelotão de elite.

A edição deste ano da Meia Maratona de Lisboa será uma das que terá mais nacionalidades representadas no pelotão de elite, com atletas de 14 diferentes países. Na prova que se vai realizar amanhã estarão na linha de partida corredores do Quénia e Etiópia, passando por outros como Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra, Alemanha, Burundi, Estados Unidos ou Ucrânia.

No restante pelotão, que se estima que sejam de cerca de 15 mil participantes - recorde-se que as inscrições esgotaram - quase 40% deles são estrangeiros, oriundos de mais de 98 diferentes países. No top-5 estão, por esta ordem, Espanha, França, Reino Unido, Itália e Alemanha.

Na divisão por género, a organização, a cargo do Maratona Clube de Portugal, avança que as mulheres representarão um pouco mais de um terço. Em rigor, elas serão 35% do pelotão e os homens 65%.

Relativamente à idade, os mais velhos são ambos portugueses. O mais idoso que vai tentar completar a distância de 21 quilómetros ostenta já 83 anos (28/07/1940) no cartão de cidadão, ao passo que a senhora mais velha soma 80 anos (03/04/1944).