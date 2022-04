Allyson Felix com despedida marcada: "Chamavam-me pernas de galinha..."

Redação com Lusa

Velocista Allyson Felix termina carreira no final da época. É a norte-americana com mais medalhas olímpicas no atletismo.

A velocista Allyson Felix, a norte-americana com mais medalhas olímpicas no atletismo, anunciou que termina a carreira no final da época, garantindo que esta temporada vai correr "apenas por prazer" e não "contra o cronómetro".

"Em criança chamavam-me 'pernas de galinha", e nunca nos meus sonhos imaginei ter uma carreira como esta. Estou grata ao desporto, que mudou a minha vida. Dei tudo o que tenho a correr", escreveu Félix na sua conta na rede social Instagram.

A norte-americana, de 36 anos, refere que a forma de agradecer a todos "na pista", e afirma: "Está época, não importam as marcas, mas sim a alegria. Se me virem na pista será para demonstrar toda a minha alegria e apreço por todos".

Allyson Félix, que foi mãe em 2018, afirmou ainda que nesta temporada, vai correr "pelas mulheres" e por um "futuro melhor" para a filha Camryn.

A velocista californiana, conhecida pelo seu envolvimento na luta pelos direitos das mulheres, pôs fim à ligação com a Nike em 2018, em protesto pela forma como a marca desportiva tratava as atletas grávidas.

Nos Jogos Tóquio'2020, Allyson Félix subiu duas vezes ao pódio, conquistando as suas 10.ª e 11.ª medalhas olímpicas, que lhe permitiram destronas Carl Lewis e tornar-se na norte-americana mais medalhada da história olímpica.

Allyson Félix, detentora de 18 medalhas em Mundiais, 13 das quais de ouro, deverá disputar os campeonatos norte-americanos, entre 23 e 26 de junho, e os Mundiais, em Eugene, de 15 a 24 de julho.