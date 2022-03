Trail de Esposende regressa no final de março

A prova de trilhos vai percorrer a Arriba Fóssil de Esposende.

O Trail de Esposende regressa a 27 de março, domingo, depois de dois anos de hiato, devido à pandemia. A sexta edição da corrida organizada pela Câmara Municipal de Esposende, no distrito de Braga, vai percorrer alguns trilhos pedestres ao longo da Arriba Fóssil de Esposende e terminará no centro da cidade, no Largo Fonseca Lima.

O evento integra três provas: o Ultra Trail (48 km, 1875 metros de desnível positivo); Trail Longo (28 km, 1390m D+); Trail Curto (16 km, 860m D+) e ainda uma caminhada de 14 km.

A segunda e última fase de inscrições termina na próxima terça-feira, dia 22 de março, com preços entre os 25 e os 15 euros, conforme as distâncias escolhidas.

Como nota final, refira-se que a organização disponibiliza local para banhos no final da prova.