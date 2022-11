Epic Trail Azores bateu recorde de inscrições

O Epic Trail Run Azores vai contar com cerca de um milhar de atletas nos apetecíveis trilhos da Ilha de S. Miguel.

A sétima edição do Epic Trail Azores, prova de corrida de trilhos em montanha, a realizar de 1 a 4 de dezembro na Ilha de S. Miguel, nos Açores, bateu o recorde de inscrições e está prestes a esgotar o limite de 1100 atletas.

O evento superou os 820 inscritos do ano passado e despertou o interesse de atletas de 21 nacionalidades de quatro continentes do globo. Curiosamente, a fatia de participantes com proveniência de Portugal continental quase que duplicou a dos naturais dos Açores.

Tal como no ano passado, há quatro distâncias disponíveis que variam entre os 110 quilómetros (com 6030 metros de desnível positivo); os 60 (2980 D+); 30 (1820 D+) e os 15 quilómetros (760 D+). Relativamente a esta última distância, assinale-se a possibilidade de participação a menores de idade no que pode ser uma oportunidade dos mais jovens terem os primeiros contactos com a modalidade na forma competitiva.

O evento, certificado pela International Trail Running Association (ITRA) e pela Associação de Trail Running de Portugal (ATRP), terá a sua base de operações e linha de meta para todas as distâncias em Vila Franca do Campo.

Os percursos dos trilhos são semelhantes aos do ano passado. A distância mais longa percorre o complexo Oeste da ilha, com passagem no Faial da Terra, na Vila da Povoação (Ribeira Quente) até percorrer as zonas mais interessantes da distância de 60 quilómetros. Estes, por seu turno, passam na Rota das Lagoas, que inclui a Lagoa das Furnas, Lagoa do Congro e a Lagoa do Fogo. A distância mais popular de 30 quilómetros levará os atletas pela Lagoa do Fogo e Janela do Inferno, só para destacar alguns pontos.