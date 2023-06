Eliana Bandeira terceira no lançamento do peso do meeting na Hungria

Redação com Lusa

A portuguesa Eliana Bandeira classificou-se este domingo na terceira posição do lançamento do peso do meeting de atletismo de Nyiregyhaza, com um registo de 17,59 metros.

A vencedora foi a norte-americana Chase Ealey, atual campeã do mundo, que atirou a 19,75 metros, enquanto a hungara Anita Marton foi segunda, com 18,26.

No lançamento do martelo esteve o luso Ruben Antunes, classificando-se em quinto lugar, com o ensaio que fez a 67,48 metros.