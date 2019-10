EDP Maratona do Porto tem um impacto de 12,7 milhões de euros na economia local​​

Prova disputa-se a 3 de novembro em três cidades vizinhas - Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia

A 16ª EDP Maratona do Porto, que se realiza a 3 de novembro, é apresentada esta terça-feira, em conferência de imprensa, às 15h30, no Salão Árabe do Palácio da Bolsa. Esta prova desenrola-se em três cidades vizinhas - Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia -, que, juntas, formam uma das Frentes Atlânticas mais deslumbrantes do país.

A 16ª edição da competição tem partida marcada para as 9 horas junto ao Sealife Porto e chegada no Queimódromo (Parque da Cidade do Porto).



Além da distância da Maratona, há também uma prova de 15 quilómetros, APO Family Race - Corrida dos Ossos Saudáveis, e a Fun Race, de 6 km, contando com um total de mais de 15.000 participantes no evento.

Anualmente, milhares de participantes viajam até ao Porto e ficam rendidos a todos os seus encantos. Para conseguir perceber o impacto da EDP Maratona do Porto na região, no ano passado foi desenvolvido um estudo por uma equipa de investigação da Universidade do Algarve, intitulado "Impacto da EDP Maratona do Porto 2018 na Economia do Turismo e Promoção da Cidade do Porto e Região Norte de Portugal".

Segundo os resultados deste estudo, a EDP Maratona do Porto 2018 produziu o impacto estimado de 12,7 milhões de euros na economia local, contributo que não é esporádico ou casual, mas sim gerado ano após ano. Este impacto resulta de um desempenho e identidade da organização e do destino que é positivamente apreciado por adeptos e visitantes.

A EDP Maratona do Porto capta novos fluxos turísticos e tem um potencial significativo de os fidelizar na perspetiva de atletas, mas sobretudo como futuros turistas.