EcoTrail estreia-se no Porto

O Porto é o 12.º local do mundo a receber o EcoTrail, uma prova de "mix trail" que levará os corredores ao centro da cidade e a trilhos emblemáticos nos arredores.

Chamam-lhe EcoTrail e explora um conceito de corrida a pé pela natureza, num ambiente urbano, e o Porto será a primeira cidade portuguesa, no continente, a recebê-la. O tiro de partida da prova principal será dado a 9 de abril, sábado, na povoação de Gramido, em Gondomar.

O evento usa o conceito de "mix trail" e vai ter três percursos de 80, 40 e 21 quilómetros, recorrendo a pisos mistos que incluem trilhos, terra batida e caminhos urbanos para levar os participantes até alguns locais emblemáticos do Porto e arredores.

A prova mais longa de 80 quilómetros (com 1607 metros de desnível positivo acumulado) tem início às 07h30, em Gramido, no concelho de Gondomar. Daí o pelotão segue em direção ao centro de Gondomar para chegar às Serras do Porto, com passagem por Valongo (Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal), mergulhando nos vales do Rio Ferreira e Sousa. O percurso inclui ainda passagem pelo Moinhos de Jancido, travessia na Barragem de Crestuma para acompanhar a margem do Rio Douro, desta vez por Vila Nova de Gaia. Depois da travessia na Ponte do Infante, em direção ao casco medieval da cidade do Porto, a prova terminará no mesmo local de partida: Gramido.

A prova dos 42 quilómetros (703 D+) partirá de Covelo e seguirá o mesmo percurso dos 80 quilómetros a partir desta povoação. A distância mais curta de 21 quilómetros (281 D+) sai do Parque Biológico de Gaia, na freguesia de Avintes, em direção ao Rio de Febros. A partir daqui entronca no percurso comum às três distâncias.

A organização aconselha o uso de sapatilhas de trail e as inscrições estão abertas até um dia antes da prova, ou seja, 8 de abril. Neste momento, o custo é de 60, 30 e 20 euros para os 80, 40 e 21 quilómetros, respetivamente.

O circuito Ecotrail nasceu em 2008, em Paris, pela mão de Charles Perrin, o criador do conceito. A expansão deu-se em 2015, com a inclusão de Oslo (Noruega) e Funchal (Ilha da Madeira). De então para cá, o número de cidades não tem parado de aumentar: 2016: Madrid (Espanha); 2017: Estocolmo (Suécia) e Reiquiavique (Islândia): 2018: Florença (Itália) e Genebra (Suíça); 2019: Wicklow (Rep. Irlanda) e Chiang Mai (Tailândia); 2020: Alula (Arábia Saudita); 2022: Porto e a entrada de Valência (Espanha) em substituição de Madrid. No total são 12 as corridas ativas em vários pontos do mundo, sendo a de Paris a mais antiga, com 15 edições.