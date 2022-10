Ecotrail estreia-se em Valência

O original conceito que mistura trail urbano com natureza estreia-se este sábado em Valência, Espanha

O Ecotrail Valência estreia-se este fim de semana em Valência, Espanha. A original prova que mistura trail urbano com passagens trilhos "light" nas imediações da cidade mudou-se este ano de Madrid para esta cidade do sul de Espanha.

O evento vai contar com provas de 80, 43 e 20 quilómetros, com altimetrias modestas, como é habitual neste circuito de provas, com 673 metros de desnível positivo, 316 e 156, respetivamente.

Recorde-se que este circuito passou este ano pela cidade do Porto e regressará em 2023, embora ainda não tenha data confirmada.

As datas das futuras provas do circuito mundial são as seguintes: Valência, Espanha (29/10/2022); Putrajaya, Malásia (03/12/2022); Paris, França (18/03/2023), Copenhaga, Dinamarca (23/04/2023), Oslo, Noruega (20/05/2023), Genebra, Suíça (10/06/2023), Estocolmo, Suécia (17/06/2023), Wicklow, Rep. Irlanda (30/09/2023). Para além destas, ainda estão por confirmar as datas dos seguintes eventos previstos para 2023: Alula, Arábia Saudita; Porto, Portugal; Varsóvia, Polónia; Phuket, Tailândia; Funchal, ilha da Madeira, Portugal.