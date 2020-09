Duplantis com o melhor salto com vara ao ar livre

Duplantis já tinha chegado ao recorde do mundo absoluto, que é o de pista coberta, com os 6,18 já este ano, em fevereiro

O saltador com vara sueco Armand Duplantis continua a fazer história e hoje, no decorrer do 'meeting' de Roma, da Liga Diamante, conseguiu o melhor salto de sempre ao ar livre, com 6,15 metros.

O jovem prodígio sueco, nascido nos Estados Unidos há 20 anos, ultrapassou a fasquia a 6,15 metros, à segunda tentativa, 'riscando' assim das listas oficiais os 6,14 do lendário ucraniano Sergey Bubka, feitos em julho de 1994, e que então eram recorde mundial.

Duplantis já tinha chegado ao recorde do mundo absoluto, que é o de pista coberta, com os 6,18 já este ano, em fevereiro - aqui, a superar outra grande figura da modalidade, o francês Renaud Lavillenie.

Lavillenie esteve em Roma para ser quarto, com 5,70, atrás de Duplantis, do belga Ben Broeders (recorde nacional a 5,80) e do filipino Ernest Obiena (também 5,80).

Duplantis chegou sem derrubes a 5,80 e ganhou o concurso ao passar à segunda a 5,85. Depois, fez com sucesso um salto intermédio a 6,00 e bateu a marca de Bubka, mas já não mandou subir para recorde mundial.