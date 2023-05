Domingo não corra por si, corra pelos outros na Wings for Life

Dia 7 de maio, a partir das 12h00, o inovador modelo repete-se por todo o mundo. A Wings for Life World Run não impõe uma distância fixa.

É já este domingo, 7 de maio, que uma bela ideia volta à estrada. A partir do meio-dia, hora de Portugal continental, a Wings for Life cumpre 10 anos, uma década da corrida solidária que tem por objetivo único, a cura para as lesões na espinal medula.

Portugal faz parte do clube de países fundadores da Wings for Life World Run. Tudo começou com mil participantes numa corrida que decorreu na Comporta, evoluíndo depois para três anos com sede no Porto. Em 2017 a Wings for Life deu o salto tecnológico com a introdução da App que permite correr onde o corredor quiser.

Dia 7 de maio, a partir das 12h00, o inovador modelo repete-se por todo o mundo. A Wings for Life World Run não impõe uma distância fixa. Quando o Carro Meta virtual, que começa a andar 30 minutos depois da partida, alcançar o participante, a corrida acaba. Até apanhar o último corredor em prova. A App está aqui e é aqui que pode ainda inscrever-se.

No ano passado juntaram-se a esta causa 161 892 participantes de 192 nações, incluindo Portugal. Segundo a organização, em dez anos de atividade, a Fundação Wings for Life apresenta resultado claros: cerca de 40 milhões de euros angariados até hoje permitiram financiar 276 projetos de investigação científica, em 17 países, focados na pesquisa da cura para as lesões na espinal medula.

Hoje em dia,, estão em curso 74 projetos no âmbito da sua ação, sendo um exemplo destacado pela Fundação, o ensaio DISCUS, que envolve a Universidade Médica de Salzburgo e o St. George Hospital de Londres. Outro caso de sucesso é o projecto NOGO que decorre na Universidade do Ohio: aqui uma substância injetada na área de nervo afetada contribui para estimular o crescimento do nervo.