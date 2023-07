Denia Caballero estreia-se pelo Torreense com vitória no disco em Leiria

Redação com Lusa

Atleta, cubana e com uma medalha olímpica e um título mundial.

A cubana Denia Caballero estreou-se este domingo a competir pelo Torreense, vencendo em Leiria a prova extra do disco dos campeonatos nacionais de esperanças, no que foi a sua primeira competição desde que abandonou a seleção cubana.

A atleta, de 33 anos e com uma medalha olímpica e um título mundial no vasto palmarés, abandonou a delegação cubana ao meeting de Castellon, em Espanha, em 14 de junho, rumando de imediato para Portugal, onde a esperava um contrato com o Torreense e o treinador Luís Herédio Costa.

Denia Caballero é o mais recente caso de atletas de elite de Cuba que chegam a Portugal, um fluxo em que o caso mais mediático é o do triplista Pedro Pichardo, campeão olímpico, mundial e europeu. Pichardo naturalizou-se depois português, no que já foi seguido por vários outros, como Abdel Larrinaga ou Arialis Gandulla.

Cuba já confirmou o abandono de Caballero, que assim ficará afastada dos Mundiais, competição que venceu em 2015, em Pequim. Volvidos quatro anos, foi vice-campeã em Doha.

Habituada a resultados de topo na última década, Caballero conta ainda com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio'2016 e tem um recorde pessoal de 70,65, em Bilbau, em 2015.

Em Leiria, lançou a 61,11 metros, somando mais dois ensaios acima dos 60 metros, que lhe dariam a vitória.

O segundo lugar foi para a individual Irina Rodrigues, com 59,54 metros, segunda melhor lançadora lusa de momento, atrás da recordista Liliana Cá.