Débora Quaresma sétima no peso no Mundial de atletismo sub-20

Atleta portuguesa alcançou o melhor resultado luso no Mundial.

Débora Quaresma, sétima classificada na final do lançamento do peso, conseguiu o melhor resultado dos portugueses que competiram no campeonato do Mundo de atletismo sub-20, que se está a disputar em Nairobi.

A sportinguista, que é treinada por Mário Rato, chegou à marca de 14,53 metros, uma das suas melhores de sempre, conseguindo no Quénia melhor do que o oitavo lugar conseguido nos Europeus em Tallin, há um mês.

Também hoje, mais cedo, Inês Mendes, foi 10.ª classificada na final dos 10.000 metros marcha femininos, com a marca de 50.01,86 minutos. Na mesma prova, Adriana Viveiros desistiu, indisposta, chegando mesmo a perder os sentidos, mas foi prontamente recuperada e está em descanso no hotel da seleção.

Na prova de 10.000 metros masculinos, Pedro Dias foi 20.º classificado, com a 46.12,47 minutos.

Os resultados de Débora Quaresma Inês Mendes foram os melhores da delegação portuguesa, no dia da despedida da competição - no domingo, não há lusos no programa de finais.