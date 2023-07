Cubana Denia Caballero só com vitórias desde que reside em Portugal

Venceu em Braga na prova de lançamento do peso.

A cubana Denia Caballero voltou a ganhar uma prova de lançamento do disco em Portugal, vencendo esta quarta-feira em Braga, três dias após ter triunfado em Leiria, já com a camisola do Torreense.

Caballero, de 33 anos, antiga campeã mundial e medalhada de bronze nos Jogos Olímpicos em 2016, atirou a 61,59 metros, batendo a portuguesa Irina Rodrigues, individual, que conseguiu 56,16.

A cubana abandonou a seleção cubana no meeting de Castellon, Espanha, em 14 de junho, fixando-se poucos dias depois em Portugal, já com a camisola do Torreense. Pela equipa de Torres Vedras, já ganhou três provas: o torneio de S. Pedro, em 28 de junho (61,47), uma prova extra no Nacional de sub-23, em Leiria (61,11) e agora no meeting de Braga.

Neste momento, Caballero é a terceira melhor cubana e pelas marcas feitas em 2023 teria uma qualificação fácil para o Mundial de Budapeste.

Destaque ainda para o recorde nacional de 1.500 metros de T20, para Sandro Baessa, terceiro na série B, com 3.52,84 minutos.

O atleta do Oliveira do Douro, que subiu a quarto do ranking mundial, prepara-se para disputar os mundiais de atletismo WPA, que começam este sábado em Paris.

O queniano Elijah Manangoi correu em 3.37,43 a série principal, enquanto a prova feminina teve por vencedora a francesa Aurore Flory (4.09,25), com a bracarense Mariana Machado a ser terceira em 4.10,55.

Na ausência de Auriol Dongmo, Jessica Inchude, do Sporting, venceu no peso com 17,79 metros, contra 17,21 da benfiquista Eliane Bandeira.

Roman Kokoshko, ucraniano ao serviço do Sporting, triunfou no concurso masculino, com 20,56, contra 19,57 do benfiquista Francisco Belo e 19,26 do individual Tsanko Arnaudov.

Vitórias para atletas estrangeiros nos 5.000 metros, através da espanhola Beatriz Alvarez (15.43,37) e do ugandês Isaac Kibet (13.42,30).

Anabela Neto, do Sporting, e Gerson Baldé, do Benfica, ganharam no salto em altura, com 1,74 e 2,08 metros, respetivamente. Quanto ao salto em comprimento, assistiu aos triunfos do chileno Vicente Belgeri (7,73) e da espanhola Olaia Becerril (5,99).

O benfiquista Leandro Ramos continua em bom plano no dardo, fazendo agora 71,97 metros.

Nas barreiras altas, ganharam os benfiquistas João Vítor Oliveira, com 13,75, e Catarina Queirós, com 13,43.

Já os 400 metros barreiras, os melhores foram Vera Barbosa (57,24) e Yuben Munari (51,24).

Nos 400 metros planos, triunfos para o sportinguista Omer Elkhatib (46,89) e para a sul-africana Miranda Coetzee (51,94).

Na mesma corrida, Carolina Duarte, do JOMA, foi sétima, com 56,13, e parte para Paris com a melhor marca mundial da temporada em T13.

O australiano Edward Trippas triunfou nos 3.000 metros obstáculos, em 8,27,12.

Na velocidade pura, os 100 metros, impuseram-se o saudita Abdullah Abkar Mohammed, em 10,18 segundos (após 10,16 nas séries) e a sportinguista Rosalina Santos, em 11,57 (após 11,45).