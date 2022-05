Corrida gratuita em Esposende

O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Esposende organiza uma corrida gratuita, com 12 quilómetros, no próximo domingo

Chamam-lhe "Corrida Livre" e é uma proposta gratuita para uma corrida com a extensão de 12 quilómetros, em Esposende, distrito de Braga, na manhã do próximo domingo, 5 de junho.

O evento é organizado pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida de Esposende e o percurso é rotulado pela organização com a categoria de "fácil", percorrendo as bonitas margens do Rio Cávado. Os interessados devem comparecer na Barca do Lago, em Fonte Boa, às 09h00.

Entretanto, relembramos que a Meia Maratona de Esposende será realizada a 10 de julho, com início às 09h30. Para além dos habituais 21 quilómetros há uma corrida de 10 e uma caminhada de cinco quilómetros.