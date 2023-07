Corrida Esposende Marginal à Noite regressa seis anos depois

A prova de Esposende, que já não se realizava desde 2017, vai contar com 1000 inscritos. Haverá animação no final e o sorteio de um relógio de desporto, com sensor GPS.

A "Corrida Esposende Marginal à Noite" regressa amanhã depois de um interregno de seis anos. A sexta edição da prova conta, para já, com 1000 inscritos e há a possibilidade de o número subir aos 1200, mediante a intensa procura de última hora.

O percurso de oito quilómetros para a corrida e caminhada é igual à edição de 2017. Começa e acaba junto às piscinas Foz do Cávado, e vai percorrer a zona marginal junto ao rio, sem nenhum desnível de assinalar.

No final haverá animação, com acessórios luminosos, jogos de luz e som e um momento musical com um saxofonista. Depois do último classificado ter cruzado a meta haverá um sorteio de um relógio de desporto, com sensor de GPS.

A edição de 2017 foi ganha por Daniel Pinheiro (AC Maia) e Silvana Dias (SL Benfica). Os prémios monetários para o pódio masculino e feminino serão de 250, 150 e 100 euros, para o primeiro, segundo e terceiro classificado, respetivamente.