Corrida do Dragão regressa no domingo

A terceira edição da Corrida do Dragão regressa às ruas do Porto na manhã do próximo domingo. Há cerca de 4000 inscritos para a corrida de 10 quilómetros e a organização preparou uma homenagem ao presidente Pinto da Costa

As ruas do Porto vão encher-se de azul se todos, ou quase todos, os inscritos assentarem "garras" naquela que será a terceira edição da Corrida do Dragão, a correr na manhã do próximo domingo.

A pandemia adiou as edições de 2020 e 2021, mas foi engrossando o pelotão dos resolutos que querem correr os 10 quilómetros de um percurso rijinho. A linha de partida e meta está colocada junto ao Estádio do Dragão e o pelotão vai serpentear num percurso com novidades que passa pela Alameda das Antas, Avenida Fernão de Magalhães, Feira da Vandoma (Avenida 25 de Abril) e Campanhã, num desnível que não é meigo para uma prova de estrada. Na improbabilidade de isto assustar os aficionados, sempre há a caminhada de cinco quilómetros. E sim, as medalhas são as mesmas, não há distinção.

A organização faz sublinhar que o uso da t-shirt é obrigatório sob pena de desclassificação e não são permitidas inscrições sob o nome de equipas, apenas individuais. Por falar em inscrições, elas terminam hoje, quarta-feira, na forma online, mas ainda são permitidas no sábado, no secretariado.

A organização preparou uma homenagem a Pinto da Costa na forma de um mega-pórtico de sete metros, decorado pelo designer Bruno Sousa. Contudo, a presença do presidente não é garantida - esteve presente na edição de 2019 - mas as antigas glórias do atletismo do Porto estarão: Fernanda Ribeiro, José Regalo e Aurora Cunha vão emprestar a sua chama, bem como o Fernando Gomes, o bibota de ouro.

O evento conta ainda com uma vertente solidária e vai atribuir uma verba de 3000 euros para a Liga Portuguesa contra o Cancro.